Афера с нефтью на $400 млн: суд Татарстана оставил под арестом олигарха Коломойского

Обжаловать заочный арест по делу о присвоении 800 тысяч тонн татарстанской нефти пытался украинский олигарх Коломойский через своего адвоката. Процесс прошел без него, чего и следовало ожидать – олигарх числится в международном розыске, по уголовным делам, возбужденным на него в России. Подробности у «Татар-информа».

Верховный суд РТ принял решение оставить Игоря Коломойского под заочным арестом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Черное золото» на 400 млн долларов

Под заочным арестом сегодня оставили украинского олигарха Игоря Коломойского. Решение принимал Верховный суд Татарстана. Сам бизнесмен в суд, понятное дело, не явился, его точное местонахождение не установлено – его заочно взяли под стражу.

Имя Игоря Коломойского связано с рядом уголовных дел, возбужденных в России в 2014 году. Тогда бизнесмена обвинили в убийствах и незаконных методах ведения войны, а также в похищениях людей. 21 июня 2014 года он и глава МВД Украины Арсен Аваков были объявлены Следственным комитетом России в международный розыск.

В 2021 году стало известно, что Коломойский стал главным фигурантом «нефтяного» дела, в числе пострадавших оказалась крупнейшая татарстанская нефтекомпания ПАО «Татнефть». Речь идет о присвоении 800 тысяч тонн «черного золота», ущерб следствие оценило почти в 400 млн долларов.

«Коломойский обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое грозит лишение свободы до 10 лет. Известно, что фигурант уголовного дела находится за пределами страны, может воспрепятствовать расследованию дела, оказывать давление на свидетелей. Кроме того, стоит учитывать ущерб по делу, а он значительный», – обосновала заочный арест бизнесмена прокуратура.

По версии следствия, «черное золото» похищалось украинскими предпринимателями с 2006 по 2007 год Фото: enkorr.ua

Нефтяное дело «привязали» к старой папке уголовных дел

Расследованием нефтяного дела в Следкоме РТ занимается отдел по особо важным делам. Когда на Коломойского было возбуждено очередное уголовное дело, татарстанские следователи сразу же обратились к московским. Было принято решение объединить новое дело со старыми, обвинение пополнилось новыми статьями – «Создание преступного сообщества» и «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

Несколько раз следователи высылали бизнесмену извещения, но, то ли они не доходили до адресата, то ли они их проигнорировал. 2 ноября этого года следствие обратилось в Вахитовский районный суд Казани с требованием заочно арестовать Коломойского. Ходатайство было удовлетворено. Однако защита бизнесмена решение райсуда обжаловала в Верховном суде РТ.

«Решение суда было необоснованным. Следствие не предоставило никаких данных о том, что мой подзащитный умышленно скрывается. И нет никаких данных о том, получил ли он письма с извещениями», – отметил в суде адвокат Коломойского.

Выслушав доводы сторон, Верховный суд принял решение в кратчайшие сроки. Постановление Вахитовского суда признали законным, Коломойского заочно оставили под арестом.

Международный арбитражный суд обязал Украину выплатить «Татнефти» компенсацию в размере 112 млн долларов и проценты за присвоение нефти Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как Коломойский захватил «Укрататнафту» и отобрал у «Татнефти» половину акций компании

Между тем, в нефтяном деле, помимо Игоря Коломойского, фигурируют как минимум еще три человека – украинские бизнесмены Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко. Все трое так же были заочно арестованы Вахитовским районным судом.

По версии следствия, «черное золото» похищалось украинскими предпринимателями с 2006 по 2007 год. Нефть поставлялась через посредников в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», который находится в Полтавской области.

Предприятие «Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта"» появилось после подписания указа президентами Украины Леонида Кучмы и Татарстана Минтимера Шаймиева в 1994 году.

Долгие годы акции нефтедобывающей компании были поделены поровну между «Татнефтью» и компанией «Приват», которая принадлежала Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Однако с октября 2007 года «Татнефть» начала терять контроль над «Укртатнафтой». Тогда Игорь Коломойский фактически осуществил рейдерский захват управления нефтекомпанией, отстранив от работы татарстанских менеджеров и акционеров. Полный контроль над предприятием Коломойский и Боголюбов установили в 2010 году.

Летом 2014 года международный арбитражный суд обязал Украину выплатить «Татнефти» компенсацию в размере 112 млн долларов и проценты за присвоение нефти. В 2020 году такое же решение принял Федеральный суд округа Колумбия в США. Однако никаких денег украинская компания так и не вернула.

К слову, 9 ноября этого года стало известно, что власти Украины решили национализировать «Укртатнафт». Активы предприятия перешли в собственность государства и получили статус военного имущества.

Игорь Коломойский фактически осуществил рейдерский захват управления нефтекомпанией, отстранив от работы татарстанских менеджеров и акционеров Фото: стоп-кадр видео

Что известно о богатейшем человеке Украины

Игорь Валерьевич Коломойский родился 13 февраля 1963 года в Днепропетровске Украинской ССР в еврейской семье. В 1985 году он окончил Днепропетровский металлургический институт им. Л. И. Брежнева, получив специальность инженера-металлурга.

Сколачивать свое состояние Коломойский начал почти сразу после окончания вуза. Работал в торговом кооперативе «Фианит», там же познакомился с Геннадием Боголюбовым. Позже они основали кооператив «Сентоза» по закупке и перепродаже оргтехники. После распада СССР партнеры организовали торговлю нефтепродуктами и ферросплавами.

В 1992 году Коломойский вместе с Боголюбовым стал сооснователем коммерческого банка «Приватбанк» в Днепропетровске. Партнеры владели акциями банка вплоть до 2016 года, а после его национализации Коломойский покинул пост акционеров. В 2017 году «Приватбанк» направил против своих основателей иск в Лондонский суд с требованием вернуть выведенные из банка средства. В банке сообщили, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка около двух миллиардов долларов США путем незаконных операций. Деньги переводились на счета подконтрольных фирм.

В результате Лондонский суд вынес решение наложить арест на счета украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Общая сумма заморозки активов составила 2,5 млрд долларов.

На данный момент известно, что у Игоря Коломойского двойное гражданство – Украины и Израиля. По данным из открытых источников, его состояние оценивается в 1 млрд долларов. Он занимает восьмое место в списке самых богатых людей на Украине.