СМИ: У госпитализированного актера Ивана Краско начались галлюцинации

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У Ивана Краско, который попал в больницу накануне, начались галлюцинации. Об ухудшении состояния актера рассказала его помощница Дарья Пашкова, сообщают «Известия».

По ее словам, у 92-летнего Краско отказала левая часть тела. «Речь не нарушена — это очень хороший признак — того, что все будет нормально», — заявила она.

Однако сегодня актер почувствовал себя хуже. Как отмечает издание, ему дают сильные лекарства, из-за которых тот чувствует сонливость и начинает путать медиков со своей помощницей — всех называет ее именем.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Краско попал в больницу с последствиями инсульта. Была проведена экстренная операция.