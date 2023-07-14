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СМИ: У госпитализированного актера Ивана Краско начались галлюцинации
У Ивана Краско, который попал в больницу накануне, начались галлюцинации. Об ухудшении состояния актера рассказала его помощница Дарья Пашкова, сообщают «Известия».
По ее словам, у 92-летнего Краско отказала левая часть тела. «Речь не нарушена — это очень хороший признак — того, что все будет нормально», — заявила она.
Однако сегодня актер почувствовал себя хуже. Как отмечает издание, ему дают сильные лекарства, из-за которых тот чувствует сонливость и начинает путать медиков со своей помощницей — всех называет ее именем.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Краско попал в больницу с последствиями инсульта. Была проведена экстренная операция.
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