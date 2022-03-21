СМИ: Туриндустрия Италии понесет убытки из-за отсутствия российских туристов

Туристическая индустрия Италии страдает от отсутствия россиян. Об этом пишет немецкое издание Das Erste, передает РИА Новости.

В 2019 году в Италии побывали 1,7 миллиона туристов из России, которые оставили на отдыхе почти миллиард евро. Теперь из-за событий на Украине рассчитывать на российских гостей не приходится, и это что огорчает многие компании туристического сектора.

Россиян в Италии считают особенно активными потребителями, наряду с американцами и китайцами. Итальянская туристическая отрасль, пострадавшая из-за коронавируса, возлагала на них надежды. Для итальянского туризма сокращение оборота за два года пандемии оказалось крайне тяжелым, а теперь и американцы с европейцами также отменяют свои поездки в Италию из-за нестабильной ситуации на Украине.

Туристическая отрасль в Италии считается системообразующей, приносящей до пандемии 13 процентов от ВВП страны.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.