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СМИ: Турецкие бизнесмены готовят иски к США из-за помех торговле с Россией
Несколько бизнесменов из Турции хотят подать судебные иски против американских чиновников, которые грозят им санкциями из-за торговли с Россией. Об этом сообщает Aydınlık. Кроме того, они готовы подать в суд на банки, которые чинят препятствия для торговли.
«Опрошенные нами турецкие бизнесмены заявили, что готовятся подать судебные иски против американских чиновников, которые посещают компании и финансовые учреждения и угрожают внести их в санкционный список, а также против банков и отделений банков, которые блокируют денежные переводы и сообщают всю личную информацию в США», — отмечается в сообщении.
В газете обратили внимание, что Минторг Соединенных Штатов уже убрал со своего сайта все сведения о дипломатах, которые работают в генконсульстве в Стамбуле и угрожают компаниям из Турции.
Ранее стало известно, что в Турции началось закрытие счетов российских бизнесменов. Перед этим российские компании столкнулись с проблемами с платежами.
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