СМИ: Турция, Египет и Саудовская Аравия готовят заявки для вступления в БРИКС

В «очень скором» времени БРИКС может пополниться тремя новыми странами: Турцией, Египтом и Саудовской Аравией. Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава форума Пурнима Ананд.

По ее словам, этот вопрос уже обсуждался представителями Китая, России и Индии.

«Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире... Я надеюсь, что вступление стран в БРИКС произойдет очень быстро, потому что сейчас все представители ядра объединения заинтересованы в расширении. Так что это будет очень скоро», — заметила собеседница издания.

Сейчас в состав группы входят пять государств: Россия, Бразилия, Китай, Индия, КНР и ЮАР. Однако глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь уже заявлял ранее, что несколько стран изъявили желание присоединиться к организации. Помимо указанных трех, это Индонезия и Аргентина.

Выступая на заседании «БРИКС плюс», Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что страны объединения выступают за утверждение в мире подлинно демократического порядка.