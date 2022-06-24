Путин: Страны БРИКС выступают за утверждение в мире подлинно демократического порядка

Страны — участницы БРИКС заинтересованы в установлении в мире подлинно демократического порядка. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс», сообщает пресс-служба Кремля.

«Важно, что представленные на сегодняшней встрече страны выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости и уважения друг друга, за то, чтобы мировая торговля и финансы были свободны от барьеров и политически мотивированных ограничений», — поделился своим видением ситуации глава российского государства в начале беседы с приглашенными лидерами стран — участниц организации.

Путин также отметил, что в нынешних условиях дисбаланса международных отношений взаимодействие с партнерами, связанными общими взглядами, особенно важно и актуально.

По мнению российского лидера, некоторые страны ради сохранения своего доминирования стремятся подчинить своим правилам «действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН».

Президент РФ уверен, что попытки стран Запада сдержать развитие государств, не желающих жить по их правилам, и введение санкций на фоне последствий пандемии коронавируса только обострили кризис в мировой экономике.