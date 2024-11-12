СМИ: Трамп может создать новый альянс, который прекратит помогать Киеву

Запад может прекратить оказание помощи Киеву под влиянием нового международного альянса, который сформирует избранный Президент США Дональд Трамп после своей инаугурации. Об этом сообщает The Independent.

«Удивительная троица, состоящая из Дональда Трампа, правого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и папы Франциска может положить конец надеждам на дальнейшую поддержку Украины», – отмечают авторы статьи.

Издание отмечает, что Венгрия в последнее время была чуть ли не единственным европейским государством, которое высказывалось за прекращение боевых действий на Украине. Схожую точку зрения разделял и Ватикан. Трамп в своих предвыборных речах также высказывался за урегулирование конфликта на Украине. Именно на почве схожих точек зрения тремя лидерами может быть создан триумвират, который сможет положить конец помощи Киеву от стран Запада.

Ранее Орбан заявил о возможном выходе США из конфликта на Украине после вступления в должность Трампа.

В США 5 ноября прошли президентские выборы, победу на которых одержал Трамп, набравший более 300 голосов выборщиков, в то время как для победы достаточно 270. Инаугурация избранного главы государства состоится в январе следующего года. Трамп уже занимал пост Президента США с 2017 по 2021 год.