Орбан не исключил, что США при Трампе выйдут из конфликта на Украине

Вашингтон выйдет из конфликта на Украине после вступления в должность избранного Президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«На фронте [Украина терпит] военное поражение, американцы собираются выйти из этой войны. О Трампе много чего говорят, но есть одна вещь, в которой никто не сомневается: он ненавидит войну», – цитирует венгерского премьера ТАСС.

По мнению политика, выйти из конфликта США будет сложно, поскольку до этого американцы убеждали весь мир в том, что «война и санкции - это хорошо, а сторонники мира глупы».

Во вторник, 5 ноября, в США состоялись президентские выборы, победу в которых одержал кандидат-республиканец Дональд Трамп. Инаугурация избранного главы государства пройдет в январе 2025 года. Во время предвыборной гонки он неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине.

Трамп уже занимал пост Президента США с 2017 по 2021 год.