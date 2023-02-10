СМИ: Стала известна стоимость одного комплекта новой формы для участников СВО

Стоимость одного летнего комплекта одежды для участника военной спецоперации на Украине составляет 10 тыс. 628 руб. 15 коп., пишет РБК со ссылкой на вещевую службу Минобороны России. Форму изготавливает компания «Гардарика», которая получила гособоронзаказ.

Уточняется, что если раньше все полевое обмундирование для военнослужащих должен был изготовить один производитель, то сейчас к этой работе привлечены несколько компаний. Это объясняется ростом нужд в полевом обмундировании для военнослужащих, задействованных в СВО (специальной военной операции).

Конкретно «Гардарика» произведет 10 тыс. комплектов летнего обмундирования, сообщили изданию в военном ведомстве. С этой компанией не заключены контракты на изготовление другой экипировки, в том числе зимней формы.

Напомним, ранее стало известно, что для военных – участников СВО Минобороны РФ разработало «форму нового поколения». Предполагается, что в ней будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей. В каждый комплект войдут несколько видов ботинок и утепленные резиновые сапоги.