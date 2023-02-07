Минобороны разработало «форму нового поколения» для военных – участников СВО

Для военнослужащих, участвующих в военной спецоперации, Минобороны РФ разработало новую форму, передает РБК со ссылкой на знакомый с подготовкой образцов источник. По его данным, внешний вид формы в целом останется прежним, но будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей. Также в каждый комплект войдут несколько видов ботинок и утепленные резиновые сапоги.

В военном ведомстве изданию подтвердили, что сейчас ведется разработка образцов «формы нового поколения», отметив, что при работе учитывались «пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в СВО».

В состав обмундирования, как ожидается, будет входить комплект летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды. Помимо этого, в форму включены вновь введенные предметы обуви, такие как, ботинки облегченные специальные, ботинки летние специальные, ботинки демисезонные специальные и утепленные резиновые сапоги, сообщил изданию представитель Минобороны.

«Также военнослужащие обеспечиваются зимней обувью, в ранее существующую модель которой, были внесены изменения», — добавил он. По данным сотрудника ведомства, поставка новой формы участникам СВО запланирована на эту весну. Какие предприятия будут ее производить, не уточняется.

Напомним, 24 февраля будет год, как Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В конце прошлого года он поручил привести нормативы обеспеченности ВС РФ, воинских формирований в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения спецоперации. Позже Правительство отчиталось о выделении средств на закупку необходимого обмундирования для участников СВО.