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СМИ: США втрое нарастили импорт шоколада и конфет из России
За одиннадцать месяцев 2024 года Соединенные Штаты в три раза увеличили закупки российской продукции из какао, в основном шоколада. Речь идет о максимальных объемах за три года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американских статистиков.
С января по ноябрь США импортировали из РФ какао и продуктов из него почти на 2,5 млн долларов — в три раза больше, чем годом ранее. При этом за отдельно взятый ноябрь Штаты приобрели российского какао и какао-продуктов на рекордные 389 тыс. долларов — максимум с января 2022 года.
Соединенные Штаты в основном покупают у России шоколад и другие готовые продукты с какао — в частности, конфеты. Иногда импортируется и какао-порошок без подсластителей, но его доля невелика.
Вместе с тем, замечает агентство, в ноябре американцы несколько уменьшили закупки шоколада и конфет, но увеличили — какао-порошка. Шоколада РФ продала на 376 тыс. долларов по сравнению с 381 тыс. в октябре, а порошка — на 12,7 тыс. долларов по сравнению с октябрьскими 3,7 тыс.
В общей сложности за одиннадцать месяцев импорт российского шоколада и какао-порошка в США составил 2,48 млн и 18,8 тыс. долларов соответственно.
Соединенные Штаты являются крупнейшим импортером шоколада в мире. Среди поставщиков основными в порядке убывания являются такие страны, как Канада, Мексика, Бельгия, Германия и Польша.
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