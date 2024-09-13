Казанцы стали одними из главных фанатов шоколада

13 сентября в мире отмечается День шоколада — праздник, посвященный любимому многими лакомству. Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» выяснили, какой шоколад предпочитают россияне и где живет больше всего сладкоежек*.

С января по сентябрь 2024 года россияне заказали 6 миллионов плиток шоколада. Лидерами шоколадного рейтинга, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, стали Казань, Воронеж, Екатеринбург и Самара: жители этих городов оказались главными фанатами шоколада.

Самым популярным в России стал молочный шоколад: его доля составила почти 85% по сравнению с белым и темным шоколадом. Причем больше всего заказывают плитку без начинки, на втором месте — с кусочками цельного фундука, на третьем — со всевозможными начинками: печеньем и изюмом, с молочной, клубнично-йогуртовой, карамельной, чернично-йогуртовой начинками.

Продолжает рейтинг популярности темный шоколад. Каждый двенадцатый шоколадный заказ содержал именно этот вид плиток. Любимой разновидностью стал горький 75%-ный, за ним следует темный шоколад с цельным миндалем или фундуком, на третьем месте — с начинкой из клюквенного пюре.

Белый шоколад примерно так же популярен, как и темный: он отстает совсем чуть-чуть. Он присутствовал в каждом четырнадцатом заказе сладкоежек, а его доля составила 7,3% по сравнению с 8,5% темного. Больше всего россияне любят белый пористый без начинки, а также с миндалем и кокосовой стружкой и с цельным лесным орехом с хлопьями. При этом в Москве и Санкт-Петербурге чуть больше любят темный, а в Волгограде и Хабаровске чаще предпочитают белый.

Своеобразный рекорд по покупке шоколада поставил пользователь из Челябинска, который за период с января по сентябрь этого года заказал более 300 плиток молочного шоколада: классического без начинки, а также с йогуртовой начинкой, с фундуком и изюмом. Другие запасливые шоколадоманы живут в Перми и Москве.

Пик популярности шоколада пришелся на февраль и март: в этот период почти в каждом третьем заказе был тот или иной вид шоколада. Вероятно, это можно связать с такими сезонными праздниками, как День святого Валентина и 8 Марта. А вот в летние месяцы россияне предпочитают лакомиться другими сладостями: в июне и июле спрос на шоколад упал.

*Исследовались данные о продажах разных видов шоколада в регионах присутствия сервиса в период с 1 января по 9 сентября 2024 года.