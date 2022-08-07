СМИ сообщили о выписке Чубайса из итальянской клиники Mater Olbia

Экс-спецпредставителя Президента России Анатолия Чубайса, госпитализированного в клинику Mater Olbia на Сардинии, выписали. Об этом сообщает La Repubblica.

Газета пишет, что результаты токсикологических анализов еще не пришли, однако врачи диагностировали у экс-главы "Роснано" синдром Гийена-Барре. Также издание отмечает, что предположение об отравлении исключается. После выписки Чубайс направился во Франкфурт.

Корреспонденту ТАСС в медицинском учреждении не подтвердили ни факта выписки, ни прохождения лечения, сославшись на конфиденциальность данной информации.

25 марта этого года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил Анатолия Чубайса от должности своего спецпредставителя. Двумя днями ранее, 23 марта, появилась информация, что Чубайс оставил свой пост и уехал из страны.