СМИ: Следующий из Петербурга в Сочи самолет подал сигнал тревоги

Сегодня днем пассажирский самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи, подал сигнал тревоги, пролетая над Казахстаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«Airbus рейса Санкт-Петербург — Сочи подал сквок general emergency (сигнал тревоги — прим. Т-и) над Казахстаном, он следует в аэропорт назначения», — рассказал собеседник агентства.

Сначала самолет снизился до 6,5 тыс. метров, а затем стал набирать высоту. Причина сигнала тревоги пока устанавливается, уточняет агентство.

Ранее Росавиация продлила ограничение полетов на юге России из-за специальной военной операции на Украине до 20 марта. Речь идет о таких аэропортах, как Анапа, Белгород, Брянск, Геленджик, Воронеж, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Накануне самолет из Москвы вынужденно сел в аэропорту Казани из-за плохого самочувствия пассажира, о чем сообщал «Татар-информ».