Росавиация продлила ограничение полетов на юге России до 20 марта

Ограничение временных полетов в аэропорты на юге и центральной части России было продлено до 20 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

«До 20 марта 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России», – сказано в сообщении.

Среди городов, в аэропортах которых действует режим, – Анапа, Белгород, Брянск, Геленджик, Воронеж, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Авиакомпании могут организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам – через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, ограничения были введены в конце февраля из-за осложнения обстановки на Украине.