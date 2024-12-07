СМИ: Сирийская оппозиция взяла под контроль Пальмиру

Бойцы сирийской оппозиции вошли в Пальмиру и установили контроль над городом. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные источники.

«<...> силы режима (Президента Сирии Башара Асада — прим. Т-и) выведены из городов Аль-Сухна, Аль-Фуркаллус и Пальмира (все они расположены в пустынной восточной части провинции Хомс — прим. Т-и)», — сообщает телеканал.

Кроме того, по информации источников Al Jazeera, бойцы Сирийской арабской армии оставили и военный аэродром Эт-Тияс (T4), находящийся неподалеку от Пальмиры.

Ранее в ходе гражданской войны в Сирии в мае 2015 года Пальмиру заняли боевики террористической группировки «Исламское государство»*. Они устроили массовые казни в захваченном городе и взорвали ряд архитектурных памятников, в том числе античные храмы Бэла и Баалшамина, триумфальную арку и статую льва Аллат.

В марте 2016 года сирийские войска с помощью Вооруженных сил РФ, ныне не существующей российской частной военной компании «Вагнер» и поддерживаемых Ираном шиитских милиций отбили Пальмиру.

В декабря 2016-го террористы ИГ* опять установили контроль над городом, но в начале марта 2017-го сирийские войска, которым помогали ВКС РФ, вновь освободили его. Удары по боевикам наносила и авиация международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) — международная исламистская суннитская группировка. Множеством стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами признана террористической организацией, деятельность которой запрещена.