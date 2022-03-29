СМИ: Сенаторы США предложили направить российские активы на помощь Украине и беженцам

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий Соединенных Штатов разработали законопроект, который позволит направить конфискованные российские активы на восстановление Украины и оказание помощи беженцам из нее. Об этом пишет американское издание Axios.

Законопроект «О помощи Украине» подготовлен представляющим штат Колорадо демократом Майклом Беннетом и представляющим штат Огайо республиканцем Робом Портманом.

По словам Портмана, одним из способов помочь переживающей кризис с беженцами стране может стать переход «от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности».

«Наш законопроект заставит [Президента России Владимира] Путина и российских олигархов расплачиваться, гарантируя, что средства от их конфискованных активов пойдут непосредственно украинскому народу <…>», — добавил Беннет.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России. Многие крупные компании стали покидать российский рынок.