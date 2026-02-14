СМИ: «Рубин» ведет переговоры с «Крыльями Советов» о трансфере Ивана Олейникова

Иван Олейников

Фото: pfcks.ru

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Олейников может перейти в казанский «Рубин». Клуб из столицы Татарстана ведет переговоры о трансфере игрока за 130 млн рублей, сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника издания, переговоры с Олейниковым ведет и московский «Локомотив», но казанцы предлагают более выгодные личные условия.

Иван Олейников выступает за «Крылья Советов» с лета 2024 года, его трудовое соглашение рассчитано до лета 2027-го. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего спортсмена составляет 1,5 млн евро.

В сезоне 2025-2026 годов игрок в общей сложности принял участие в 18 матчах. В 13 играх премьер-лиги Олейников отметился двумя голами и двумя голевыми передачами. В пяти играх Кубка России ему не удалось записать на свой счет ни одного результативного действия.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» рассказал, что Иван Олейников якобы отказался продлевать контракт с самарской командой, как и защитник Николай Рассказов. По информации канала, Олейниковым интересуются «Локомотив», «Рубин» и калининградская «Балтика».