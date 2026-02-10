Трансферный бан с «Крыльев Советов» снят после погашения долгов

Фото: pfcks.ru

РФС сняла трансферный бан с футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом сообщил председатель Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев.

«Видим, как в сети распространяется достаточно противоречивая информация. Несмотря на то, что мы закрыли все вопросы по долговым обязательствам перед «РТ-Капитал», многие продолжают фантазировать. Могу гарантировать, что на сегодняшний день у нас есть официально подтвержденная информация, что «Крылья» очистились, отдав что были должны. Приставами были сняты все ограничения, препятствующие нормальной жизнедеятельности клуба, и сегодня мы можем продолжить заявочную кампанию. Уверен, всё успеем и весеннюю часть чемпионата начнем в обновленном составе», – сказал Яковлев.

Напомним, что 2 февраля «Крылья Советов» завершили выплату долга перед компанией «РТ-Капитал». Объем денежных средств, перечисленных в счет компании, составил 1,1 млрд рублей.