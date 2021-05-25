СМИ: «Рубин» проявляет интерес к голкиперу московского «Спартака»

Футбольный клуб «Рубин» проявляет интерес к вратарю московского «Спартака» Александру Селихову. В конце апреля футболист уже прилетал в Казань, сообщает «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт 27-летнего голкипера с красно-белыми рассчитан до лета 2022-го года. Селихов в матче 28-го тура прошедшего чемпионата России впервые за два года сыграл за «Спартак». Голкипер пропустил длительный отрезок из-за травмы, полученной в 2019-м году, из-за чего проиграл конкуренцию за место в воротах Александру Максименко.

После назначения на пост главного тренера «Спартака» Руя Витории Селихов намерен выяснить, рассчитывает ли на него новый специалист. В ином случае вратарь готов сменить команду.

В «Рубине» вратарская позицию составляют Юрий Дюпин, который включен в расширенный список сборной России на чемпионат Европы по футболу и Никита Медведев.