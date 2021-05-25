Юрий Дюпин: «Мы играем без премиальных, в «Рубине» их нет»

«Хотите премиальные – попадайте в еврокубки»

- Юрий, перед началом сезона вы задумывались о зоне еврокубков?

- Перед началом сезона мы собирались командой с руководством клуба и такая задача перед нами ставилась. Мы играем без премиальных, в «Рубине» их нет – и руководство сказало: «Хотите премиальные – попадайте в еврокубки. И деньги, которые придут в клуб от УЕФА будут поделены между вами и у вас будут премиальные».

- О чем вы думали, когда на последних минутах игры в 30-м туре РПЛ при счете 0:1 в пользу «Ротора» вы пришли в штрафную, в надежде помочь команде при розыгрыша углового. Ведь тогда еще пенальти в ворота гостей не был назначен, а вы, наверняка, не знали, с каким счетом завершились матчи ваших соперников по борьбе за место в еврокубках?

- Вообще, все так складывалось до последнего тура, что мы набирали очки и то же самое делали наши конкуренты. Да, особой надежды на то, что кто-то оступится и не наберет свои очки, не было. Но потом, когда Деспот забил пенальти и я возвратился в ворота попить воды, то спросил у стюарда, как играют наши соперники. Он сказал, что ЦСКА проигрывает и я уже тогда успокоился.



Мысли о Евро придают много сил

- Футбольный сезон в России закончился, но не для вас. Но вы наверное и сами счастливы, что вместо отпуска находитесь в расположении национальной сборной.

- Концовка сезона выдалась очень нервная и если честно, не мешало бы отдохнуть, но мысли о Евро придают много сил. В сборной очень тяжелые тренировки в плане нагрузок. Да, многие сейчас отдыхают, а мы работаем.

- Вы стали уверенней себя чувствовать и играть после первого вызова в сборную?

- Я думаю, что это видно и по результатам. Отрезок выдался достаточно неплохой после первого вызова в сборную. В целом внутренне особой разницы нет, но глядя на результаты видно, что да, положительный момент в этом был. Может, дополнительная уверенность появилась, больше надежности и очень мало маленьких ошибок совершаю, которые могли бы привести к пропущенному голу.

- С кем в сборной вы были лично знакомы ранее, кроме Соболева, который также как и вы из Барнаула?

- Да, с Соболевым. Ранее еще Саня Жиров вызывался. Я с ним вообще играл в одной команде в Барнауле, мы дружим давно. Постоянно новый год вместе отмечали. А заочно конечно всех знал и адаптация прошла достаточно легко.



Весь регион по-хорошему болен футболом

- Интересный момент – в Барнауле нет команды уровня РПЛ и даже ФНЛ (местное «Динамо» играет в ПФЛ), но, тем не менее, футболисты уровня сборной там периодически вырастают: начиная от Алексея Смертина и заканчивая Соболевым и вами. И в РПЛ уроженцев Алтайского края достаточно. В чем причина этого, на ваш взгляд?

- У нас очень футбольный регион: много детских школ хорошего уровня, много турниров, в том числе и коммерческих. Развивается и мини-футбол, и большой футбол, КФК, первенство края. И в этом во всем участвуют большое количество футболистов, в том числе и детей. Простой пример: в одном только мини-футболе в Барнауле – 11 лиг по 10 команд. В каждой команде по 12-14 человек. Я думаю все это в совокупности, плюс то, что весь регион по-хорошему болен футболом, и дает такие плоды. А ведь помимо Соболева и меня, в РПЛ недавно дебютировали молодые Никита Боженов (недавно перешел из «Химок» в «Ростов» – Прим. Т-и), Владислав Камилов, который в «Уфе» сейчас. Ну и не будет забывать про «старичков»: Жека Городов из «Краснодара», Саня Ерохин в «Зените».

- Вы следили за «Рубином», когда туда перешли в 2006 году экс-игроки барнаульского «Динамо», ваши земляки – нападающий Александр Яркин и защитник Сергей Нестеренко?

- Да, конечно. Кстати сейчас Сергей работает тренером по физподготовке в «СКА-Хабаровске» и приезжал на стажировку в «Рубин» на наши сборы в Турции в прошлом году. Саня Яркин – детский тренер в Барнауле, в местной спортшколе «Темп». Недавно я договорился с Рустемом Фидаевичем (Саймановым, гендиректором «Рубина» – Прим. Т-и), чтобы Саня приехал в академию «Рубина» на стажировку. Кстати, еще один барнаулец, поигравший в премьер-лиге – Ваня Старков из «Локомотива» – также тренирует детей вместе с Яркиным в «Темпе».

- Какое самое необычное поздравление сделали вам в связи с вызовом в сборную?

- Самое необычное поздравление я получил от своей жены. Так совпало, что синяя галочка на моей странице в Инстаграме появилась именно в тот день, когда объявили состав сборной, буквально через час после этой новости. Я удивился, откуда это? Потом супруга сказала, что это она этим занималась.

Три дня жестко «поколбасило»

- Не секрет, что коронавирус затронул большинство профессиональных спортсменов. В «Рубине», насколько известно, большинство игроков также им переболели. Вы тоже? И если да, как на вас это отразилось, как быстро вы восстановили свою форму?

- Да, меня это тоже затронуло, я около 16-18 дней просидел на карантине. Из них три дня меня жестко «поколбасило». Последствий видимых я не ощутил, но мои спортивные результаты пошли на спад и я ненадолго потерял место в основном составе. Так что потом пришлось еще более усердно работать.

- Известно, что в «Рубине» существует система штрафов. Вас уже штрафовали при Слуцком?

- Да, система штрафов есть, но у игроков существует и право на ошибку. То есть незначительная первая ошибка, совершенная футболистом, может быть ему прощена. У меня был один момент, когда мы на теории сидели и я забыл звук на телефоне выключить и мне позвонили. Викторович говорит: «Штраф». После тренировки я решил посмотреть правила штрафов и увидел, что там есть такой пункт – «Право на ошибку». Думаю, опа, шанс. Пишу тренеру: «Викторович, у меня же по этому штрафу есть право на ошибку?». Он ответил: «Да, есть». Ну и все, больше я не попадался.



Настраиваю себя на результат не ниже итогов этого сезона

- Кстати, как вам юбилей Слуцкого?

- Все прошло на высшем уровне.

- Это была лучшая вечеринка в вашей жизни?

- Да, он такую планку задал, что навряд ли вечеринка может пройти еще интереснее. Мы собрались там в 7 часов вечера и все проходило настолько быстро, весело и классно, что когда я в следующий раз посмотрел на часы, было уже 2 ночи. И время пролетело вообще незаметно.

- На что «Рубин» будет претендовать в следующем сезоне? Вы себя на какой результат настраиваете?

- Я себя настраиваю на результат не ниже итогов этого сезона. Если мы сохраним всех наших креативных футболистов, которые у нас сейчас имеются, и мы немного станем сильнее, то поборемся даже за места выше 4-го. Но я понимаю, что клубу нужно зарабатывать деньги и мы можем потерять некоторых ведущих игроков. И если это произойдет, наверное, уже задача тренерского штаба и селекционного отдела, заменить этих игроков, чтобы наша результативность и качество игры не пострадали. И я думаю, что у Викторовича есть на это свои планы и взгляды.