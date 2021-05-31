Кремль не стал комментировать перспективы возобновления полетов в Турцию

Кремль не стал комментировать возможность возобновления авиасообщения с Турцией после 1 июня. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал обратиться с этим вопросом в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Нет, мы не знаем, это в ведении штаба», — приводит слова официального представителя Кремля радиостанция «Говорит Москва».

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, этой проблемой занимается координационный орган Правительства. Именно его руководителю — вице-премьеру Татьяне Голиковой ранее направил свой запрос Российский союз туриндустрии, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля, оставив только рейсы, следующие по маршруту Москва — Стамбул. Введение запрета на полеты было объяснено высокими темпами распространения Covid-19 в средиземноморской стране. Ограничение действует вплоть до 1 июня.