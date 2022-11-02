СМИ: Россия наносит удары по объектам на Украине новыми ракетами Х-32

Российская авиация, а именно дальние бомбардировщики, не раз наносили удары по военным объектам на Украине новыми крылатыми ракетами Х-32. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.

Ракета, известная под названием «убийца авианосцев», предназначена для использования на модернизированных Ту-22М3М, а также части самолетов предыдущей модификации – Ту-22М3.

«В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны. В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, украинским ПВО не удалось перехватить ни одну из таких ракет.

Напомним, наносить массированные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины ВС РФ начали с 10 октября. Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары по украинской инфраструктуре ответной реакцией на «преступные действия киевского режима».