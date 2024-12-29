Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды Трампа насчет Украины

Команда 47-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предложила отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда контингент миротворцев Евросоюза и Британии. Однако Россию такой вариант не устраивает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

Министр отметил, что, судя по утечкам и интервью самого Трампа журналу «Тайм» от 12 декабря, предлагается «заморозить» боевые действия и передать ответственность за противостояние с Россией европейцам.

«Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения», - сказал Лавров.

Он также добавил, что Кремль не получал никаких официальных сигналов от Штатов по урегулированию конфликта на Украине. Еще министр отметил, что Трамп станет президентом США только 20 января 2025-го, а пока что этой страной руководит Джо Байден и его администрация. Так что до даты инаугурации Трампа только команда Байдена имеет право вступать в связь с РФ от имени США. А они не говорят о начале переговоров насчет Украины, подчеркнул Лавров.