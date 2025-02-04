СМИ: Российский бизнес предложил систему «Знай своего мигранта»

Представители бизнеса и деловых объединений разработали предложения по дополнительному урегулированию найма иностранных трудовых мигрантов. Инициативы обсуждались на круглом столе, прошедшем в Российском союзе промышленников и предпринимателей 31 января, сообщает РБК.

Участники круглого стола призвали представителей бизнеса объединить усилия по эффективной адаптации трудовых мигрантов и вместе с государством выработать необходимые стимулирующие меры.

«<...> крупному бизнесу, являющемуся центром притяжения иностранной рабочей силы, необходимо выработать систему контроля трудового ресурса — единый отраслевой комплаенс „Знай своего мигранта“, добровольное действие которого распространить на своих подрядчиков и зависимых партнеров», — сказано в резолюции мероприятия.

Знакомый с обсуждением источник рассказал изданию, что государство должно определить обязательный набор данных и перечень документов, а бизнес сможет самостоятельно проверять их с помощью этого сервиса.

В свою очередь участвовавший в круглом столе заместитель председателя организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян пояснил, что сервис «Знай своего мигранта» должен помочь добиться легализации труда мигрантов с помощью не запретов, а современных цифровых решений.

Кроме того, участники круглого стола предложили такие меры, как установление межрегионального действия патентов и наделение компаний правом ходатайствовать о снятии режима высылки с работника-иностранца.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов запретил мигрантам работать на территории Татарстана таксистами и охранниками.