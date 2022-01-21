Песков заявил, что послание Президента Федеральному Собранию могут перенести

Дата послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации будет зависеть от эпидемиологической ситуации. При необходимости ее могут перенести на несколько недель. Об этом сегодня заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что во внимание будут приниматься пики заболеваемости штаммом «омикрон».

«Мы уже научились принимать специальные меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий», — сказал Песков, добавив, что такие меры были приняты во время большой декабрьской пресс-конференции Путина.

В настоящее время точной даты оглашения послания еще нет, резюмировал официальный представитель Кремля. Ранее Песков сообщил журналистам, что работа по подготовке к посланию ведется.

В 2021 году Президент России огласил послание Федеральному Собранию 21 апреля.