СМИ: Президенту Венесуэлы грозит 4 пожизненных срока в США по каждому пункту обвинения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может получить до четырех пожизненных сроков заключения по каждому из обвинений, выдвинутых против него в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В марте 2020 года против Мадуро и предполагаемых соучастников были предъявлены обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью; контрабанда кокаина в США; использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности; участие в заговоре с целью применения и хранения указанных видов оружия и устройств.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли масштабный удар по Венесуэле и сообщил, что Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.