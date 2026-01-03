news_header_top
Политика 3 января 2026 17:13

СМИ: Президенту Венесуэлы грозит 4 пожизненных срока в США по каждому пункту обвинения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может получить до четырех пожизненных сроков заключения по каждому из обвинений, выдвинутых против него в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В марте 2020 года против Мадуро и предполагаемых соучастников были предъявлены обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с наркотеррористической деятельностью; контрабанда кокаина в США; использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности; участие в заговоре с целью применения и хранения указанных видов оружия и устройств.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли масштабный удар по Венесуэле и сообщил, что Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.

Трамп: Армия США успешно провела удар по Венесуэле, Мадуро вывезен из страны
В Казани временно закрыты станции метро «Проспект Победы» и «Дубравная»

Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году в Татарстане

