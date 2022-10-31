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Политика
31 октября 2022  10:30

СМИ: После поражения на выборах Болсонару не разговаривал с министрами и пошел спать

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Президент Бразилии Жаир Болсонару после поражения на выборах на пост главы государства не стал комментировать итоги голосования. Помощник бразильского президента Мауро Сезар Сид сообщил, что господин Болсонару не принял министров и отправился спать. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что экс-президент сейчас находится в резиденции, а у дворца его ждут журналисты. По данным на 9.12 по московскому времени Болсонару не делал заявлений. Вторую половину дня он провел с сыном – сенатором Флавиу Болсонару, который координировал предвыборную кампанию отца. Ранее в местном СМИ сообщили, что оспаривать результаты выборов Болсонару старший не собирается.

Новым главой государства выбран Луис Инасиу Лула да Силва, набравший 50,9% голосов, у Жаира Болсонару 49,1%. Оба политика ранее уже занимали пост Президента Бразилии.

Ранее глава российского государства Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Лулу да Силву. 

 

 

 

#Бразилия #выборы президента #политика
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