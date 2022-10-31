СМИ: После поражения на выборах Болсонару не разговаривал с министрами и пошел спать

Президент Бразилии Жаир Болсонару после поражения на выборах на пост главы государства не стал комментировать итоги голосования. Помощник бразильского президента Мауро Сезар Сид сообщил, что господин Болсонару не принял министров и отправился спать. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что экс-президент сейчас находится в резиденции, а у дворца его ждут журналисты. По данным на 9.12 по московскому времени Болсонару не делал заявлений. Вторую половину дня он провел с сыном – сенатором Флавиу Болсонару, который координировал предвыборную кампанию отца. Ранее в местном СМИ сообщили, что оспаривать результаты выборов Болсонару старший не собирается.

Новым главой государства выбран Луис Инасиу Лула да Силва, набравший 50,9% голосов, у Жаира Болсонару 49,1%. Оба политика ранее уже занимали пост Президента Бразилии.

Ранее глава российского государства Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Лулу да Силву.