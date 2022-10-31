Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Луле да Силве с поздравлением по случаю победы на выборах президента Бразилии. Он выразил надежду на дальнейшее развитие российско-бразильского сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемый господин Лула, примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах. Итоги голосования подтвердили Ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях», – говорится в тексте телеграммы.

Путин пожелал новому бразильскому лидеру успехов в деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия.

Сегодня стало известно, что лидер Партии трудящихся и экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства. Второй тур президентских выборов состоялся накануне, Лула да Силва набрал 50,84 % голосов. За действующего президента страны Жаира Болсонару проголосовали 49,16 % избирателей.