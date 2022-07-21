СМИ: По «Северному потоку» снова начал поступать газ

По трубопроводу «Северный поток» снова начал поступать газ в Германию после завершения работ по плановому техобслуживанию, передает агентство DPA со ссылкой на представителя компании – оператора Nord Stream AG.

Газопровод, однако, пока не работает на полную мощность – для этого должно пройти определенное время после технических работ. Представитель компании-оператора сообщил, что сегодня по «Северному потоку» планируется перекачать примерно 67 кубометров газа – в таких же объемах, как и перед началом работ.

Загрузка газопровода остается на уровне примерно 40% – это связано с тем, что «Газпрому» пока так и не доставили турбину для газопровода, застрявшую в Канаде из-за антироссийских санкций.

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что задержка турбины связана с желанием Канады занять рынок ЕС поставками своих энергоресурсов. При этом «Газпром» снова направил запрос компании Siemens с просьбой предоставить документы для возврата оборудования, а в Еврокомиссии заявили, что разрешили Канаде вернуть турбину в Россию.