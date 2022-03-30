СМИ: Платежная система «Мир» показала, что санкции против РФ неэффективны

Национальная платежная система «Мир» показала свою эффективность и доказала, что Россия действительно готовилась отражать санкции Запада. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает РИА Новости.

Авторы напомнили, что в 2017 году в РФ был принят закон, который обязал банки, осуществляющие выплаты пенсионерам и зарплаты бюджетникам, например учителям и военнослужащим, переводить средства через карты «Мир».

«По данным НСПК, использование „Мира“ резко возросло: к концу 2020 года выпуск карт увеличился до 95 миллионов примерно с двух миллионов в 2016 году. Закон также требовал, чтобы „Мир“ принимался в торговых терминалах», — приводится цитата из статьи.

Как отмечает СМИ, спрос на дебетовые карты «Мир» среди россиян с января по март, по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличился более чем вдвое, особенно после окончательного разрыва отношений с Visa и Mastercard.

Читатели издания в комментариях пришли к выводу, что западная система санкций не возымела должного эффекта, на который рассчитывали Вашингтон и Брюссель.

24 февраля Президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции. Работу в России уже приостановили многие иностранные компании. США И ЕС ищут способы отказа от российских энергоносителей.