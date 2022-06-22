Певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер во вторник, 21 июня в возрасте 45 лет. Об этом сообщила его бывшая жена Валерия Калачева в одной из соцсетей, не уточнив причину смерти исполнителя.

«Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па... ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью. Твой вклад в миллионы человеческих улыбок огромен. Бесконечные аплодисменты тебе», — написала Калачева.

Пьер Нарцисс принимал участие в «Фабрике звезд — 2», где прославился хитом «Шоколадный заяц». В конце 2004 года появился его первый альбом с одноименным названием.