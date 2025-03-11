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Политика 11 марта 2025 13:04

СМИ озвучили цель Украины в переговорах с США

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Киев в переговорах с Соединенными Штатами пытается выиграть время, чтобы страны Европы могли увеличить поддержку. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на бывших украинских чиновников и экспертов.

В публикации говорится, что более широкие цели Украины в переговорах с США заключаются в попытке замедлить последствия геополитического поворота Америки к России при Президенте США Дональде Трампе. Это позволит выиграть время, чтобы Европа увеличила объем помощи.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц встретятся с украинской делегацией в Джидде в Саудовской Аравии.

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#украина и сша #саудовская аравия #Дональд Трамп
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