СМИ: Обладатели некоторых новых смартфонов Samsung не могут активировать их в России

Некоторые обладатели новых смартфонов Samsung, которые поставляются в Россию по условиям параллельного импорта, столкнулись с проблемами их активации на территории страны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что у устройств наблюдаются проблемы с распознаванием российских SIM-карт, если изначально эти смартфоны не предназначались для продажи в странах ЕАЭС.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что подобные проблемы возникают примерно в 20% случаев. Отмечается, что проблему можно решить, однако для этого нужно заплатить деньги и ждать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит сотрудникам сервиса код региональной разблокировки.

Муртазин отметил, что покупать такие аппараты опасно. По его словам, активировавшие их лица могут предустановить на них вредоносный софт для кражи средств и данных.

«Поняв, что учетная запись сделана одним лицом за пределами России, а аппарат эксплуатирует в России другое лицо, вендор может просто заблокировать его», — подчеркнул он.

Напомним, в конце марта Правительство РФ разрешило ввоз оригинальных иностранных товаров без разрешения правообладателя.