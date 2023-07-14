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СМИ: Николай Дроздов госпитализирован из-за воспаления внутренних органов
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Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости.
«Все обошлось. Могло быть хуже. Вовремя поехали», — заявила дочь ведущего Елена.
Причина госпитализации Дроздова неизвестна, однако СМИ сообщают, что у него начались воспалительные процессы внутренних органов.
86-летний телеведущий попадает в больницу не в первый раз за год. Так, в январе он попал в больницу с переломом ребер, а в марте – для прохождения реабилитации после болезни.
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