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Общество 14 июля 2023 19:07

СМИ: Николай Дроздов госпитализирован из-за воспаления внутренних органов

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Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все обошлось. Могло быть хуже. Вовремя поехали», — заявила дочь ведущего Елена.

Причина госпитализации Дроздова неизвестна, однако СМИ сообщают, что у него начались воспалительные процессы внутренних органов.

86-летний телеведущий попадает в больницу не в первый раз за год. Так, в январе он попал в больницу с переломом ребер, а в марте – для прохождения реабилитации после болезни.

#Николай Дроздов #госпитализация
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