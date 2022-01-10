СМИ назвали зарплаты Фера и Демерса в «Ак Барсе»

Защитник Джэйсон Демерс заработает в «Ак Барсе» до конца сезона 30 млн рублей, а форвард Эрик Фер – 22 млн. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Хоккеисты подписали контракт с казанским клубом в декабре 2021 года. Оба игрока провели по четыре матча за «Ак Барс». 36-летний Фер голами и передачами не отметился, тогда как у Демерса голевой пас.

Помимо них, состав «Ак Барса» в декабре пополнили канадский защитник Марк Барберио и его соотечественник – тренер Майк Пелино.

В прошлой игре «Ак Барс» прервал 4-матчевую победную серию в КХЛ, уступив на выезде «Адмиралу» из Владивостока. Казанцы занимают третье место в таблице Восточной конференции лиги.

Ранее «Ак Барс» опубликовал на своем аккаунте в YouTube восьмую часть документального сериала «Живём хоккеем» о последнем сезоне Даниса Зарипова в профессиональном спорте.