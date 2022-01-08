Видео: «Ак Барс» показал восьмую серию фильма о команде

«Ак Барс» оопубликовал на своем аккаунте в YouTube восьмую часть документального сериала «Живём хоккеем» о последнем сезоне Даниса Зарипова в профессиональном спорте.

В новой серии рассказывается о новичках клуба, подписавших контракты перед дедлайном – хоккеистах Джейсоне Демерсе, Марке Барберио, Эрике Фере и тренере Майке Пелино. Канадцы провели первые матчи в конце декабря и одержали с командой две победы в трёх играх.

Также генеральный менеджер Марат Валиуллин и главный тренер Дмитрий Квартальнов раскрывают причины приглашения новых игроков в состав, а сами иностранцы делятся впечатлениями от первых дней в Казани.

Напомним, что в последней игре регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» проиграл во Владивостоке местному «Адмиралу» со счетом 2:4. Казанцы занимают третье место в таблице Восточной конференции, опережая уфимский «Салават Юлаев» на два очка.