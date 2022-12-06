СМИ: На фоне нефтяного эмбарго импорт газа из РФ в Европу вырос на 21%

Европейский Союз и Великобритания с начала этого года нарастили импорт российского сжиженного природного газа на 21% по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на данные компании Icis, которая занимается исследованием рынка.

Эксперт компании Андреас Шредер заметил, что сейчас 13% европейского импорта СПГ поступает из России, причем этот объем сильно растет. Вместе с тем в статье констатируется, что объем топлива, которое РФ отправляет в Европу через терминалы СПГ, сравнительно невелик.

«В прошлом году в период с января по ноябрь страны — члены ЕС импортировали по трубопроводам 133 млрд куб. метров газа. За тот же период импорт российского СПГ составил чуть более 15 млрд. За первые одиннадцать месяцев этого года он составил чуть менее 18 млрд. Еще 60 млрд поступило по трубопроводам», — поясняет издание.

Накануне страны Запада ввели потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель и ввели эмбарго на поставки нефти из РФ по морю. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в связи с этим решением посоветовал запасать теплые одеяла и шнапс.