Медведев посоветовал Европе запасать одеяла и шнапс после ввода потолка цен на нефть

Введение потолка цен на нефть — это полностью политический шаг, шанс похвастаться решительностью перед избирателями. Ничего хорошего для потребителей он не принесет, заметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Часть из них быстро отрезвеет и выскочит (откажется от попыток регулировать цены — прим. Т-и). Часть научится плавать в студеной воде, но очень плохо (в проруби трудно учиться). А часть — утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом», — привел сравнение он.

Медведев напомнил, что это далеко не первая попытка регулировки цен на энергоносители. И вновь это делается в угоду политической конъюнктуре — «чтобы потом хвастаться на выборах своей решительностью».

«Эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Ведь закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадет, но вот с ценами будет происходить невообразимое. <...> Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками», — добавил зампред Совбеза в своем телеграм-канале.