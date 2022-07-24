СМИ: Москва готовит контрудар – США рискуют потерять Аляску

Из-за давления на Россию США могут потерять Аляску, пишет китайское издание Sohu. По данным СМИ, это может случиться в результате «контрудара», который Москва готовит в ответ на рестрикции Вашингтона.

Сейчас отношения между двумя сверхдержавами «накалились до предела», считают авторы публикации. Вашингтон, налагая все более жесткие санкции, стремится «довести Россию до банкротства и разрушить ее экономику», а также заявляет о намерении включить Россию в список стран, спонсирующих терроризм.

«Россия не позволит Штатам делать все, что они хотят. Москва подготовила контрудар. Недавно председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин внезапно заявил, что у России есть, что возвращать, — например, Аляску», — отмечается в статье.

Напомним, недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин уже пригрозил Америке возвратом Аляски в состав России в ответ на намерения глав западных государств изъять замороженные российские активы и направить их на восстановление Украины.