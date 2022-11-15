СМИ: Мобилизованные начнут получать «премии» за уничтоженную технику ВСУ

Минобороны пообещало выплаты бойцам в зоне спецоперации. Получить «премии» они смогут за уничтоженную либо захваченную технику националистов, сообщает Zvezdanews.

Так, за уничтожение самолета мобилизованные получат 300 тыс. рублей, ветролета — 200 тыс., БПЛА — 50 тыс., танка — 100 тыс. При уничтожении техники и вооружений ВСУ бойцам полагается выплата в 50 тыс. рублей.

«Также возможны выплаты отдельным наиболее отличившимся военнослужащим за уничтожение живой силы противника, а также решение других возложенных задач — до 100 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

Напомним, что 3 ноября Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате контрактникам и мобилизованным. Они получат по 195 тыс. рублей.