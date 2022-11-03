Путин подписал указ о выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и контрактникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, проходящим службу по контракту, а также призванным в рамках частичной мобилизации. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Размер выплаты составит 195 тыс. рублей.

«Установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации), иным гражданам Российской Федерации (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России сроком на один год и более», – перечисляется в документе.

Действие указа распространяется на тех, кто отправился на военную службу с 21 сентября 2022 года. Именно в этот день глава государства объявил о начале частичной мобилизации в России.