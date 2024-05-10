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Политика 10 мая 2024 11:51

СМИ: Мантуров покинет должность главы Минпромторга России

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Денис Мантуров покинет должность министра промышленности и торговли России, сообщает РБК со ссылкой на три источника.

По их данным, Мантуров по-прежнему будет вице-премьером. Его преемником в министерстве может стать губернатор Калининградской области Антон Алиханов — экс-глава департамента госрегулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга.

Источник издания сообщает, что это ожидаемая кадровая перестановка. При этом все возможные кандидаты на кресло министра «так или иначе являются выходцами из команды Мантурова, поэтому говорить о каком-то ослаблении его позиций не приходится».

Напомним, что сегодня в Госдуме состоится обсуждение кандидатуры нового Премьер-министра России. Как сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, Президент России Владимир Путин представил на рассмотрение кандидатуру Михаила Мишустина.

#Денис Мантуров #Минпромторг РФ
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