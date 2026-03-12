СМИ: Мадуро содержится в штрафном изоляторе тюрьмы в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в штрафном изоляторе одной из тюрем в США. Об этом сообщает испанская газета ABC.

«Мадуро помещен в штрафной изолятор… Заключенные могут выходить из камеры три раза в неделю на один час – всегда в кандалах на руках и ногах и в сопровождении двух охранников», – говорится в публикации.

Со ссылкой на источники газета также сообщает, что по ночам из камеры слышно, как Мадуро громко говорит на испанском языке о том, что его похитили и плохо с ним обращаются.

«Также зафиксировано, что Мадуро и его жена попросили о консульском визите венесуэльских представителей, и суд распорядился его обеспечить. Этот визит состоялся 30 января», – добавляет ABC.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены военными США в ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость». Участие в ней принял отряд спецназа «Дельта» и более 150 летательных аппаратов, высадку с вертолетов прикрывали самолеты и беспилотники.