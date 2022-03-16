СМИ: Китай решил финансово и экономически поддержать Россию

Делегация КНР приняла решение оказать финансовую и экономическую помощь российскому Правительству в условиях западных санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Guardian.

В материале сказано, что по информации представителей США, на прошедших переговорах в Риме 14 марта Китай четко обозначил свою позицию.

«Пекин уже решил поддержать Россию экономически и финансово, и его делегация подчеркнула это на переговорах», — приводит издание слова источника, знакомого с итогами встречи между представителями США и КНР.

Отмечается, что Вашингтон пессимистично оценивает свои шансы отдалить Пекин от Москвы.

Ранее МИД КНР опровергло информацию о том, что Россия якобы просила у китайского правительства военной помощи в спецоперации на территории Украины, которая появилась в западном издании Financial Times.

Напомним, 23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.