Китай опроверг слухи о просьбе России о помощи в проведении спецоперации на Украине

Слухи о том, что Россия просила военной поддержки у Китая для проведения специальной операции на Украине, являются дезинформацией, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соответствующие сообщения являются дезинформацией», – сказал дипломат.

Он отметил, что США активно распространяют ложную информацию по украинскому вопросу с дурными намерениями.

Чжао Лицзянь обратил внимание на то, что Китай всячески содействует российско-украинским переговорам для поиска мирного решения и призвал сохранять спокойствие и проявлять сдержанность для того, чтобы не создавать дополнительной напряженности.

Ранее издание Financial Times заявило о том, что Россия якобы обратилась к КНР с просьбой о силовой поддержке на Украине.

23 февраля руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.