СМИ: Кириенко успел уехать с Каховской ГЭС до удара ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС уже после того, как эту территорию покинула делегация во главе с первым замглавы администрации Президента РФ Сергеем Кириенко, который находится с визитом в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

После происшествия несколько СМИ и телеграм-каналов сообщили, что Кириенко попал под удар ВСУ в Новой Каховке. Сообщалось, что он побывал на ГЭС и провел совещание с представителями российских регионов, взявших шефство над районами области, а при его отъезде с объекта по нему якобы нанесли удар.

«ГЭС обстреляли уже после того, как мы оттуда уехали. Мы в безопасности, все хорошо», – сказал собеседник агентства из делегации.

Напомним, сегодня вечером Власти Херсонской области подтвердили удар украинских военных по Каховской ГЭС, заверив, что она работает в штатном режиме. На данный момент известно о двоих погибших из числа охраны объекта.