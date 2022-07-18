Стремоусов: ВСУ целенаправленно били по Каховской ГЭС в Херсонской области

Власти Херсонской области подтвердили удар украинских военных по Каховской ГЭС, заверив, что она работает в штатном режиме. Сильных повреждений на объекте не обнаружено, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

По словам Стремоусова, украинская армия целенаправленно била по Каховской ГЭС, передает РИА Новости. «ГЭС работает в штатном режиме, все нормально, ничего не повреждено», – подчеркнул он.

Сегодня вечером ВСУ обстреляли ГЭС в селе Новая Каховкаи нанесли удары по нескольким населенным пунктам в Каховском районе. Сообщалось, что от удара по ГЭС поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели.