СМИ: Киевские власти национализируют «Укртатнафту», «Укрнафту» и «Мотор Сич»

Украинские власти приняли решение национализировать «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор сич», их акции перейдут государству, пишут местные СМИ. Решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций этих и некоторых других предприятий было принято накануне в национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Под национализацию попадают активы Игоря Коломойского, Константина Жеваго и Вячеслава Богуслаева. Так, в «Укрнафте» компаниям Коломойского принадлежит около 42% акций, в «Укртатнафте» – около 60%, сообщает «Экономическая правда». Также в числе компаний, которые планируется национализировать издание называет «АвтоКрАЗ».

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации компаний, связанных с киевским режимом. В том числе властям перешли активы таких компаний, как ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив».