«Зарабатывать в Крыму враги России не будут»: Аксенов заявил о национализации компаний

В Крыму национализируют компании, связанные с киевским режимом, заявил глава полуострова Сергей Аксенов. Соответствующее поручение он пообещал подписать завтра, затем документы направят в Госсовет республики.

«Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция», – подчеркнул Аксенов.

По его словам, конкретный перечень объектов, подлежащих национализации, составлен по итогам работы специальной антитеррористической комиссии. В частности, в него входят ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив».

«Трудовые коллективы остаются на местах, сокращений не планируется. Исключение могут составлять уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей», – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

В июне с предложением национализировать украинские активы выступила Госдума. Там отмечали, что в первую очередь необходимо национализировать имущество украинских чиновников на территории ДНР и ЛНР, чтобы затем использовать эти средства на помощь потерпевшим жителям.